旺角麻雀馆男职员柜员机存款 遭偷去5万元现金 警追缉贼人

突发
更新时间：23:49 2026-01-27 HKT
发布时间：23:49 2026-01-27 HKT

旺角发生抢劫案。周一（27日）晚上10时许，一名36岁男子于弥敦道589至589A号一间银行外，遭一名男子偷走约5万元现金。警员接报到场，案件列「偷窃」调查，暂未有人被捕。

消息指，报案人是一间麻雀馆职员，事主按指示将现钞港币$100,000带到银行存入公司户口内。其间事主已成功将其中港币50,000经自动柜员机存入公司户口内，并将其余的现钞放在自动柜员机密码按键的上方。

突有一名不明身份的男子从事主身后取走现钞并往油麻地方向逃去。事主尝试追截，但当追到弥敦道与登打士街交界时失去逃走男子的身影。案件列为「盗窃」，交由旺角警区刑事调查队第四队负责调查。

男事主在柜员机存款时遭偷钱。
警方正追查贼人下落。
事主在事件中左膝擦伤及瘀伤，救护员到场为其治理，惟事主其后拒绝送院。警方正追缉涉案男子下落。

警方表示，晚上10时6分接获一名姓蔡（36岁）男子报案，指其于弥敦道589号一银行透过自动柜员机存款期间，怀疑被一名非华裔男子抢去约5万元现金，贼人其后往油麻地方向逃去。警方正追缉一名年龄介乎30至40岁的非华裔男子，案发时身穿长袖上衣及深色长裤。

