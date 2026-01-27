旺角男子柜员机存款时遇劫 遭抢去5万元现金 警追查贼人下落

旺角发生抢劫案。周一（27日）晚上10时许，一名36岁男子于弥敦道589至589A号一间银行外，遭一名男子抢走约5万元现金。警员接报到场，案件列「抢掠」调查，暂未有人被捕。

消息指，男事主事发时在银行外，准备将10万元现金存入柜员机，当事主存入约5万元后，突被一名怀疑非华裔男子抢去余下的5万元现金，贼人得手后随即向登打士街、窝打老道方向逃去。

男事主在柜员机存款时遇劫。

警方正追查贼人下落。

事主在事件中左膝擦伤及瘀伤，救护员到场为其治理，惟事主其后拒绝送院。警方正追缉涉案男子下落。

警方表示，晚上10时6分接获一名姓蔡（36岁）男子报案，指其于弥敦道589号一银行透过自动柜员机存款期间，怀疑被一名非华裔男子抢去约5万元现金，贼人其后往油麻地方向逃去。

人员接报到场，经初步调查，案件列作「抢掠」，交由旺角警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。警方正追缉一名年龄介乎30至40岁的非华裔男子，案发时身穿长袖上衣及深色长裤