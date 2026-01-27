Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角男子柜员机存款时遇劫 遭抢去5万元现金 警追查贼人下落

突发
更新时间：23:49 2026-01-27 HKT
发布时间：23:49 2026-01-27 HKT

旺角发生抢劫案。周一（27日）晚上10时许，一名36岁男子于弥敦道589至589A号一间银行外，遭一名男子抢走约5万元现金。警员接报到场，案件列「抢掠」调查，暂未有人被捕。

消息指，男事主事发时在银行外，准备将10万元现金存入柜员机，当事主存入约5万元后，突被一名怀疑非华裔男子抢去余下的5万元现金，贼人得手后随即向登打士街、窝打老道方向逃去。

男事主在柜员机存款时遇劫。
男事主在柜员机存款时遇劫。
警方正追查贼人下落。
警方正追查贼人下落。

事主在事件中左膝擦伤及瘀伤，救护员到场为其治理，惟事主其后拒绝送院。警方正追缉涉案男子下落。

警方表示，晚上10时6分接获一名姓蔡（36岁）男子报案，指其于弥敦道589号一银行透过自动柜员机存款期间，怀疑被一名非华裔男子抢去约5万元现金，贼人其后往油麻地方向逃去。

人员接报到场，经初步调查，案件列作「抢掠」，交由旺角警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。警方正追缉一名年龄介乎30至40岁的非华裔男子，案发时身穿长袖上衣及深色长裤

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
4小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
13小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
10小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
13小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
4小时前
01:37
撞车党｜警审视30宗涉新型碰瓷党个案 最高索偿金额达$80万 暂无人被捕
突发
5小时前
六合彩｜连续两期无人中 头奖一注独中赢1900万 即睇50最旺号码！
六合彩︱1900万头奖结果出炉 入嚟对冧把！
社会
4小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
7小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
4小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT