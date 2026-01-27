Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警务处与越南公安部签署谅解备忘录 加强打击跨境犯罪合作

突发
更新时间：21:09 2026-01-27 HKT
发布时间：21:09 2026-01-27 HKT

香港警务处与越南公安部今日（27日）签署谅解备忘录，标志两地加强合作，提升打击跨境犯罪的能力，深化伙伴关系和策略协作。谅解备忘录在警务处处长周一鸣和越南公安部调查警察办公室主任陈明进中将见证下，由警务处副处长（行动）叶云龙与越南公安部外事局副局长阮明孝大校签署。

周一鸣表示，面对日益复杂的国际犯罪形势，例如网络犯罪、跨境诈骗及恐怖主义等威胁，香港警队将持续发挥香港作为「超级联系人」的角色，透过国际警务组织平台（包括国际刑事警察组织），积极强化与不同国家和地区的合作，打击罪案，共同维护全球和区域安全。

这份谅解备忘录勾划双方打击跨境罪行的合作框架，致力促进双方专业及警务发展，并强调两地警方将在刑事调查、情报交流及警察培训等不同的关键领域上深化交流及协作。

谅解备忘录在警务处处长周一鸣（右一）和越南公安部调查警察办公室主任陈明进中将（左一）见证下，由警务处副处长（行动）叶云龙（右二）与越南公安部外事局副局长阮明孝大校（左二）签署。
谅解备忘录在警务处处长周一鸣（右一）和越南公安部调查警察办公室主任陈明进中将（左一）见证下，由警务处副处长（行动）叶云龙（右二）与越南公安部外事局副局长阮明孝大校（左二）签署。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
8小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
9小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
8小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
4小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
9小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
7小时前
向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出
向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出
影视圈
8小时前