警务处与越南公安部签署谅解备忘录 加强打击跨境犯罪合作

香港警务处与越南公安部今日（27日）签署谅解备忘录，标志两地加强合作，提升打击跨境犯罪的能力，深化伙伴关系和策略协作。谅解备忘录在警务处处长周一鸣和越南公安部调查警察办公室主任陈明进中将见证下，由警务处副处长（行动）叶云龙与越南公安部外事局副局长阮明孝大校签署。



周一鸣表示，面对日益复杂的国际犯罪形势，例如网络犯罪、跨境诈骗及恐怖主义等威胁，香港警队将持续发挥香港作为「超级联系人」的角色，透过国际警务组织平台（包括国际刑事警察组织），积极强化与不同国家和地区的合作，打击罪案，共同维护全球和区域安全。



这份谅解备忘录勾划双方打击跨境罪行的合作框架，致力促进双方专业及警务发展，并强调两地警方将在刑事调查、情报交流及警察培训等不同的关键领域上深化交流及协作。

谅解备忘录在警务处处长周一鸣（右一）和越南公安部调查警察办公室主任陈明进中将（左一）见证下，由警务处副处长（行动）叶云龙（右二）与越南公安部外事局副局长阮明孝大校（左二）签署。