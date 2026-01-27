国际惩教应变战术训练学院开幕 首批学员来自内地、澳门等

惩教署今日（27日）举行香港国际惩教应变战术训练学院开幕典礼，以落实行政长官在最新一份《施政报告》中提出的有关项目。学院以「融汇中西经验 共创国际新峰」为目标，促进不同司法管辖区执法部队之间的紧急事故应变战术与经验分享，从而进一步加强惩教署与他们的合作联系，并提升彼此的专业能力。



学院设于前歌连臣角惩教所旧址，除了设有各种训练设施外，亦提供真实的惩教院所环境，为国内及海外的执法部队提供专业的惩教应变战术训练，以及促进惩教署应变部队和国内及海外学员就惩教应变战术和相关领域交流，借以提升彼此应对突发事件的能力和战术。



保安局局长邓炳强在开幕典礼上说，学院是香港特别行政区实践惩教服务抱负的最佳例证：建立一个汇聚知识、精进技能和提升专业水平的国际枢纽。学院已准备就绪成为精湛战术技能的标杆。它将为来自世界各地的专业惩教及执法人员提供精心设计的训练课程。此外，学院亦会是一个与时并进的平台促进顶尖战术交流，并融汇经验与创新。而每一节课堂均能构建更安全的惩教服务。



他向来自世界各地的嘉宾说：「您们的参与是这个共同宣言的最佳印证：在互联互通的世界，安全是我们共同奋斗的目标。而只有透过学习、谅解及合作才能为我们取得进展。愿我们在学院的互动能为大家带来一些领悟，每一场演习都能提升我们的能力，以及每一次经验的交流均能为我们交织更紧密的国际联系。」



学院提供理论与实践并重的战术训练课程，包括「安全有效控制战术证书」、「近战防控术证书」，以及有关监狱特警防暴战术等的其他课程。学院亦计划逐步推出教官课程，让学员能在完成课程后，回到所属机构为其他人员提供相关训练，提升专业水平。此外，学院会积极与世界各地的惩教机构联系，以促成与不同司法管辖区的相互学习与交流。



首批29名来自内地、澳门、文莱、斐济、马来西亚、菲律宾、韩国及越南的学员已于1月26日抵港，与惩教署应变部队进行战术交流，并参加「安全有效控制战术证书」课程。该课程由惩教署制定，并获香港资历架构第三级别认证。课程旨在教授前线执法人员应用低伤害自卫及控制术，以减少执法人员和被控制一方受伤的机会，并同时达致有效自卫及控制。