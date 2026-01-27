躁汉嫌轮椅汉搭巴士戴安全带太慢 抢手机打头被捕
更新时间：19:25 2026-01-27 HKT
发布时间：19:25 2026-01-27 HKT
发布时间：19:25 2026-01-27 HKT
巴士乘客必须佩戴安全带的新法例于1月25日生效，今日（26日）一名轮椅汉搭巴士时，需司机协助佩戴安全带，讵料同车一名男乘客「赶时间」遂破口大骂，其后更抢去轮椅汉手机，拍打对方头部数次。警方到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕躁汉。
事件发生于今早11时许，一名67岁姓郑的轮椅汉于黄大仙天马苑登上38号线九巴，他上车后需司机协助佩戴安全带，其间一名53岁姓李男乘客疑赶时间，嫌郑扣安全带太慢而不满。双方其后发生争执，郑男企图以手机拍摄对方，惟李男怒火中烧抢走手机后，又用手机拍打郑男头部多下。警方到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕李男，至于郑男头部痛楚，清醒由救护车送院治理。
最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT