躁汉嫌轮椅汉搭巴士戴安全带太慢 抢手机打头被捕

巴士乘客必须佩戴安全带的新法例于1月25日生效，今日（26日）一名轮椅汉搭巴士时，需司机协助佩戴安全带，讵料同车一名男乘客「赶时间」遂破口大骂，其后更抢去轮椅汉手机，拍打对方头部数次。警方到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕躁汉。

事件发生于今早11时许，一名67岁姓郑的轮椅汉于黄大仙天马苑登上38号线九巴，他上车后需司机协助佩戴安全带，其间一名53岁姓李男乘客疑赶时间，嫌郑扣安全带太慢而不满。双方其后发生争执，郑男企图以手机拍摄对方，惟李男怒火中烧抢走手机后，又用手机拍打郑男头部多下。警方到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕李男，至于郑男头部痛楚，清醒由救护车送院治理。

轮椅汉于黄大仙天马苑登上38号线九巴。