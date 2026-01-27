Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

躁汉嫌轮椅汉搭巴士戴安全带太慢 抢手机打头被捕

突发
更新时间：19:25 2026-01-27 HKT
发布时间：19:25 2026-01-27 HKT

巴士乘客必须佩戴安全带的新法例于1月25日生效，今日（26日）一名轮椅汉搭巴士时，需司机协助佩戴安全带，讵料同车一名男乘客「赶时间」遂破口大骂，其后更抢去轮椅汉手机，拍打对方头部数次。警方到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕躁汉。

事件发生于今早11时许，一名67岁姓郑的轮椅汉于黄大仙天马苑登上38号线九巴，他上车后需司机协助佩戴安全带，其间一名53岁姓李男乘客疑赶时间，嫌郑扣安全带太慢而不满。双方其后发生争执，郑男企图以手机拍摄对方，惟李男怒火中烧抢走手机后，又用手机拍打郑男头部多下。警方到场调查，以涉嫌「普通袭击」拘捕李男，至于郑男头部痛楚，清醒由救护车送院治理。

轮椅汉于黄大仙天马苑登上38号线九巴。
轮椅汉于黄大仙天马苑登上38号线九巴。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
7小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
10小时前
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
8小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
7小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
10小时前