「撞车党」索天价赔偿越揭越多 警调查案件稍后召开记者会
更新时间：19:14 2026-01-27 HKT
发布时间：19:14 2026-01-27 HKT
「撞车党」向轻微行车意外的司机索取天价赔偿个案越揭越多，引起全城关注。警方今日（27日）联同香港保险业联会召开记者会，调查涉及怀疑交通意外索偿诈骗的案件。《星岛头条》会就案件进行直播。
相关新闻：东张西望｜专屈赔偿「撞车党」肆虐 轻微碰撞遭天价索偿 多名车主沦为「行走的猪肉」被宰
之前多名苦主向《东张西望》现身举报：
|苦主
|日期
|过程
|索偿金额
|John
|7/2023
|驾驶私家车在回旋处溜前，撞到前面一辆宝马私家车，对了声称受了伤，John不小心驾驶罪名成立，2024年8月，收到对方律师信。
|50.54万
|张先生
|5/2024
|荃湾街市买餸，倒车时与一辆白色Tesla电动车轻微相撞。
|61.73万
|陈小姐
|5/2024
|驾驶私家车驶经观塘道近创纪之城时进行切线，7月收到对方的律师信。
|约61 万
|蔡先生
|10/2024
|驾车到港岛，因不熟路切了白线，其后收到交通部信件，指违例驾驶罚款450元，其后再收到对方的律师信。
|数万元
|伍先生
|10/2024
|当时伍先生还是P牌，切线时没留意后面有车驶至，后车急煞，其后被判不小心驾驶，2025年9月，收到对方的律师信。
|
80万
|许小姐
|2024
|在跑马地驾车时，与前方挂学牌的车辆发生轻微碰撞，讵料事后被对方教车师傅和学神索赔。
|90万
