景林邨死鱼事件｜恒安邨每年洗一次鱼池 居民：会洗3日兼用气泵打气

将军澳景林邨清洗屋邨水池，导致逾百条鱼包括锦鲤死亡，事件引起居民关注。翻查资料，香港不少公园都设有鱼池，《星岛头条》今日（27日）下午到柴湾公园及恒安邨视察，见到池内有近百条鱼及乌龟生活，非常写意。有居民表示，工人会定时清洗鱼池，大约一年三次，每次都会轮流清洗，一直未听过有鱼或龟在清洗鱼池时死亡，「有两边池（模型船池及鱼池），洗鱼池𠮶阵会将啲鱼摆去另一边，洗完再摆返过嚟」。

记者在柴湾公园所见，池水尚算清彻干净，可以清楚见到多条鱼在水中游来游去，有居民更坐在凉亭观赏鱼群。柴湾居民李先生指从未见过有人将鱼放生在鱼池，所有鱼及龟都是天然繁殖，「佢哋自生自灭，一路由鱼仔一路大，之后又生下一代，龟都一样，以前好少㗎」。另外有居民透露，柴湾公园的鱼池里，主要以非洲鲗鱼为主，只有少量锦锂，工人会定时清洗鱼池，大约一年三次，每次都会轮流清洗，一直未听过有鱼或龟在清洗鱼池时死亡，「有两边池（模型船池及鱼池），洗鱼池𠮶阵会将啲鱼摆去另一边，洗完再摆返过嚟」。

另一边厢，与景林邨同一管理公司的恒安邨亦有一个大鱼池，里面饲养多条锦鲤，旁边竖立一张标语，呼吁居民切勿放生及喂饲，以免危害锦鲤生存及其健康。居民罗先生表示，鱼池已有30多年历史，一向由管业处管理，池内大约有百多条鱼，包括锦鲤及非洲鲗鱼。清洁公司每年会清洗鱼池一次，其间会用3个大约3米乘1米的折叠鱼缸放置所有鱼，并会用气泵打气，大约会洗两三天。据他了解，每次洗鱼池需要两万多元，职员亦会用日本鱼粮喂鱼，认为管理公司非常用心打理。