茘枝角工厂单位辟无牌按摩院 3泰国女被捕

警方表示，深水埗警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，昨日（26日）突击搜查荔枝角青山道一工厂单位，捣破一间怀疑无牌按摩院，并以涉嫌「管理无牌按摩院」及「协助及教唆他人违反逗留条件」罪，拘捕一名32岁泰国籍女子；同时以涉嫌「违反逗留条件」拘捕两名分别为25岁及41岁、持护照的泰国籍女子。

3名被捕女子现正被扣留调查。行动中人员检获一批证物，包括按摩油及即弃床单等。

