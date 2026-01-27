新田公路三车相撞 1乘客被困 往元朗交通繁忙

今(27日)早上11时21分，新田公路往元朗方向发生三车相撞意外，其中一部涉及重型货车，据报一名男乘客脚部被困车厢，但仍然清醒，救援人员接报到场，为伤者解困，送院治理，警方正调查意外原因。

警员到场调查。网上图片

运输署宣布，因交通意外，新田公路(往元朗方向)近真善路的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。