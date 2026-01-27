机场一日两宗行李藏伸缩棍 两离港男嫌违《航空保安条例》被捕
更新时间：09:54 2026-01-27 HKT
发布时间：11:11 2026-01-27 HKT
发布时间：11:11 2026-01-27 HKT
机场警区昨日（26日）接获两宗报案，指机场保安人员为出境行李作出安全检查期间，发现有两件寄舱行李内藏有怀疑违禁物品。人员接报到场，调查显示，一名打算前往中国台湾的55岁本地男子及一名打算前往美国的25岁本地男子，怀疑于其寄舱行李内各藏有一枝怀疑伸缩棍。他们涉嫌违反《航空保安条例》被捕。两名被捕人获准保释候查。案件交由机场警区刑事调查队第五队跟进。
警方发现，有部分旅客因不同原因，会携带违禁物品，如伸缩棍或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年，切勿以身试法。
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
2小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
2026-01-26 10:44 HKT