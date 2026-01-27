讹称秘密收购指示转账 骗徒扮跨国公司CEO呃$1.34亿 警破69案拘71人

警方于本月12日至26日展开为期15日的反诈骗及反洗黑钱行动，共拘捕71人，侦破69宗骗案，涉及182名受害人，累计损失超过2.14亿元。其中损失最大的一宗案件，是一间经营二手车买卖的跨国公司，被骗徒假扮英国总公司的行政总裁，指示转款1,500万欧罗（折合约1.34亿港元）到指定的香港户口，结果涉事跨国公司报警求助。

被捕的71人包括46男25女，年龄介乎14至65岁，角色为傀儡户口持有人，他们报称的职业包括学生、家庭主妇、地盘工人及保安等，涉嫌干犯「洗黑钱」罪行，共涉及69宗骗案及相关洗黑钱案件。这些案件涉及182名受害人（介乎18至68岁），损失金额由220元至1.34亿元不等，累计损失超过2.14亿元。受害人涵盖不同社会背景，包括部分高收入及高学历人士，职业分别有文员、律师及牙医等。

警方港岛总区科技及财富罪案组1A队主管督察曾健华在记者会指出，其中损失金额最高的案件涉款1.34亿元。受骗的公司为一间跨国公司，报案人是西班牙区分公司的执行董事，事主于2025年3月收到骗徒以通讯软件发出讯息，对方假扮为英国总公司的行政总裁，并声称公司正在进行一宗秘密收购，指示报案人将公司的1,500万欧罗，转账到指定的香港户口。由于骗徒入侵了该行政总裁的通讯软件帐号，报案人不疑有诈，按指示转账。直到其后报案人与真正行政总裁沟通时，方知被骗，并报警求助。

曾健华又表示，近年诈骗案件数字持续上升，种类包括网上购物骗案、投资骗案及假冒官员骗案等。在电话骗案方面，除了过往常见的手法，例如「猜猜我是谁」及假冒官员，近期亦出现骗徒假冒电讯公司及媒体平台等的客户服务人员，讹称受害人订阅了费用昂贵的月费或年费计划。当受害者要求取消有关计划时，骗徒就会要求受害人输入个人资料，包括银行卡资料等，声称作为取消计划的用途，最终受害人发现自己的户口被转款，蒙受损失。

警方港岛总区科技及财富罪案组1B队主管督察梁尉莹补充指，在伪冒客户服务人员的骗案中，骗徒会以「协助取消误订服务、避免持续扣费」为借口，诱导市民配合完成「帐户验证」，要求市民登录所谓的「官方客服平台」。同时，骗徒以「身份核验、确认帐户」为由，索取市民个人信用卡资讯及银行帐户资料。待市民提交完整敏感资讯后，骗徒发送一组所谓的「验证号码」，指令市民填入平台标注「验证码」的输入栏。该输入栏实为隐藏的转账金额栏，所谓「验证码」正是骗徒预设的转账数额，资金随即被转至指定帐户，同时个人资讯也遭泄露。

梁尉莹又称，同类假验证码转账案件近期出现了变种，当中不乏针对社交平台用户的作案手法，不论是买家还是卖家均受害。例如，有骗徒伪装成商品卖家或个人用户，透过社交平台发布帖文、福利资讯，声称可免费领取二手物品或其他各类产品，无需支付购买费用，仅需支付小额邮费即可送达，以此吸引市民主动咨询沟通。

骗徒会发送虚假的邮寄资料填写链结，声称市民填写个人资料并缴交小额邮费后，便可到就近便利店取货。待市民完成资料提交后，骗徒立即编造「自己的银行帐户被冻结，需买家协助验证才能支付邮费」的借口，并转移至自称「专属客服」的方式提供协助。其后，骗徒陆续提供多个声称自己的帐户，同时发送所谓「验证码」，要求市民登录个人网上理财帐户，将该「验证码」填入指定的转账栏以完成「解冻验证」。该输入栏实际是转账金额栏，所谓「验证码」即是转账数额，资金已被骗徒转走。

另外，梁尉莹称，在二手物品交易平台中放售产品的卖家，也成为骗徒目标。骗徒会伪装成有意购买的买家，要求市民提交个人银行帐户号码作收款用途，及后以「需透过第三方平台验证交易」等借口，诱骗市民填入虚假「验证码」（即转帐数额）进行转账，最终导致受害人蒙受金钱损失。

