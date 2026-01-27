警大屿山打击电动可移动工具 拘2男扣查2车

警方表示，大屿山警区交通队及军装巡逻小队昨日（26日）在区内举行反电动可移动工具行动日，打击非法使用电动可移动工具及相关违法问题。

人员于东涌拘捕两名年龄分别为51及60岁的本地男子，他们涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未有登记及未持牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」。警方亦扣查两辆涉案怀疑电动可移动工具。所有被捕人已获准保释候查，须于3月上旬向警方报到。

警方重申，任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，均属违法，一经定罪，除罚款外，更有机会被取消驾驶资格。