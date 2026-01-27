Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳景林邨洗鱼池 逾百条鱼被捞起疑缺氧惨死 网民狠批「完全冇常识」

突发
更新时间：04:51 2026-01-27 HKT
发布时间：04:51 2026-01-27 HKT

将军澳景林邨发生怀疑不当对待动物事件。景林邨景棉楼对出鱼池于周日进行清洁工程期间，有逾百条鱼捞起后，怀疑人员未有妥善提供足够氧气，导致大量鱼被放置大半天后，有逾百条鱼怀疑缺氧惨死。

怀疑气泵固障致供氧不足

据《香港动物报》及动物救援团体「香港救援鸠鸽及雀鸟」表示，景林邨景棉楼对出鱼池于周日进行清洁工程期间，清洁公司将池内逾百条鱼捞起，放置于三个箱子及一个小型水池内，惟现场怀疑气泵出现问题，未有提供足够氧气，导致大批鱼当场死亡。

有热心市民于当晚约7时发现情况后，随即报警及通知爱护动物协会。警方及爱协督察其后到场了解事件，报案人亦已录取口供。据《香港动物报》表示，截至凌晨1时许，共有115条鱼证实死亡，另有81条鱼生还，但部分幸存鱼只情况虚弱，当中不少为锦鲤。动物救援机构「龟途」创办人亦于深夜到场协助救援，并指现场另有4只龟，包括两只巴西龟及两只草龟。

鱼缸怀疑供氧泵出现问题,大批鱼缺氧死亡。香港救援鸠鸽及雀鸟图片
鱼缸怀疑供氧泵出现问题，大批鱼缺氧死亡。香港救援鸠鸽及雀鸟图片
鱼缸怀疑供氧泵出现问题，大批鱼缺氧死亡。香港救援鸠鸽及雀鸟图片
鱼缸怀疑供氧泵出现问题，大批鱼缺氧死亡。香港救援鸠鸽及雀鸟图片
鱼缸怀疑供氧泵出现问题，大批鱼缺氧死亡。香港救援鸠鸽及雀鸟图片
鱼缸怀疑供氧泵出现问题，大批鱼缺氧死亡。香港救援鸠鸽及雀鸟图片

团体批评处理方式欠缺基本动物护理常识，并关注事件是否涉及疏忽或不当对待动物，呼吁相关管理单位交代事件经过及改善程序。

事件在网上引起关注，有附近居民留言指：「我住附近，每次经过景林邨都会睇鱼，估唔到会变成咁，鱼都系生命，好可怜。」亦有网民批评：「打气泵都冇，又放咁耐，一定出事。」另有人直言：「咁过分嘅人都有，完全冇常识。」

事件中,共有115条鱼证实死亡,另有81条鱼生还。香港动物报图片
事件中，共有115条鱼证实死亡，另有81条鱼生还。香港动物报图片

警方回复《星岛头条》网查询时指，周日（26日）晚上8时01分接获市民报案，指宝林北路38号鱼池的鱼被取出，并放在旁三个鱼缸内，其中部分鱼已死亡。警员到场后经初步调查，原本列作「求警协助」的案件，已改列为「残酷对待动物」跟进，并由将军澳警区刑事调查队接手处理。警方表示，事件暂未有人被捕，调查仍在进行中。

