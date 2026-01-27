Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳景林邨洗鱼池致逾百条鱼惨死 爱协：119鱼死亡 已向管理公司提3项改善要求

突发
更新时间：21:14 2026-01-27 HKT
发布时间：04:51 2026-01-27 HKT

将军澳景林邨发生残酷对待动物事件。景林邨景棉楼对出鱼池于周一（26日）进行清洁工程期间，有逾百条鱼被捞起后，怀疑人员未有妥善提供足够氧气，导致大量鱼被放置大半天后，有逾百条鱼缺氧惨死。

怀疑气泵故障致供氧不足

据《香港动物报》及动物救援团体「香港救援鸠鸽及雀鸟」表示，景林邨景棉楼对出鱼池于昨日进行清洁工程期间，清洁公司将池内逾百条鱼捞起，放置于三个箱子及一个小型水池内，惟现场怀疑气泵出现问题，未有提供足够氧气，导致大批鱼当场死亡。

有热心市民于当晚约7时发现情况后，随即报警及通知爱护动物协会。警方及爱协督察其后到场了解事件，报案人亦已录取口供。据了解，逾百条鱼证实死亡，但部分幸存鱼只情况虚弱，当中不少为锦鲤。动物救援机构「龟途」创办人亦于深夜到场协助救援，并指现场另有4只龟，包括两只巴西龟及两只草龟。

相关新闻：景林邨死鱼事件│数十条鱼搬池仍死 居民直指管理公司失职「整到啲鱼死晒！」

团体批评处理方式欠缺基本动物护理常识，并关注事件是否涉及疏忽或不当对待动物，呼吁相关管理单位交代事件经过及改善程序。

事件在网上引起关注，有附近居民留言指：「我住附近，每次经过景林邨都会睇鱼，估唔到会变成咁，鱼都系生命，好可怜。」亦有网民批评：「打气泵都冇，又放咁耐，一定出事。」另有人直言：「咁过分嘅人都有，完全冇常识。」

相关新闻 : 景林邨死鱼事件│逾百鱼反肚 居民心痛难过 「咁样虐待生命系谋杀！」

fb龟途 The Turtle's Inn图片
fb龟途 The Turtle's Inn图片
事件中，共有115条鱼证实死亡，另有81条鱼生还。香港动物报图片
事件中，共有115条鱼证实死亡，另有81条鱼生还。香港动物报图片
fb龟途 The Turtle's Inn图片
fb龟途 The Turtle's Inn图片

警方回复《星岛头条》查询表示，周一晚上8时01分接获市民报案，指宝林北路38号鱼池的鱼被取出，并放在旁边三个鱼缸内，其中部分鱼已死亡。警员到场经初步调查，原本列作「求警协助」案件，已改列为「残酷对待动物」跟进，并由将军澳警区刑事调查队接手处理。警方表示，事件暂未有人被捕，调查仍在进行。

爱协：119鱼死亡 与渔护署向屋苑管理公司提 3项改善要求

爱协表示，据了解清洗鱼池工作由昨天中午开始，工作人员将池内约200条鱼分别放置在三个容器内，环境十分挤拥。情况至晚上仍未有改善，怀疑因为工人疏忽引致大量鱼只死亡，随即联络警方及爱协。爱协督察在场调查后发现有大约一半鱼只死亡，现场只有一个水泵正在运作，初步怀疑因为缺氧而引致大量鱼只死亡。

现场初步点算后，有114条鱼死亡，有82条鱼及4只龟仍然生存。爱协督察检取部分鱼只尸体，稍后送往渔护署解剖以了解死因，而存活的动物由屋苑管理公司安放在屋苑内的另一水池继续照顾。

至晚上，爱协表示发现另有5条鱼已经死亡，爱协督察及渔护署向屋苑管理公司提出三项改善要求：（一）尽快为备用水池注满清水；（二）尽快将仍留在主水池内的鱼只转移至备用水池；（三）于备用水池内加装足够的增氧气泵。屋苑管理公司已即时落实第一及第二项建议，并已订购额外气泵以应对第三项要求。

