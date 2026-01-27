土瓜湾私家车铲上行人路撞毁铁栏 男司机「吹爆表」涉醉驾被捕

土瓜湾发生酒驾案。周二（27日）凌晨零时许，一辆私家车沿马头围道向九龙城方向行驶，驶至近土瓜湾道交界时，私家车怀疑失控冲前，先撞毁路旁铁栏，再铲上行人路，最终撞向一铁栏才告停下，期间更撞毁一支禁区指示牌。有途经人士怀疑司机受困车内，立即报警求助。

消防及救护人员接报到场，协助男司机离开车厢。司机仅受轻伤，由救护车送往医院接受治理。

警方初步调查，为司机进行酒精呼气测试，消息指有人录得读数超过100度，远超法定上限。警方其后以涉嫌「酒后驾驶」将司机拘捕，警方正进行调查。

涉事的私家车车头严重损毁，碎片散落一地，安全气袋弹出；上址约8米铁栏被撞毁。