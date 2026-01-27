土瓜湾私家车铲上行人路撞毁铁栏 男司机「吹爆表」涉醉驾被捕
更新时间：02:08 2026-01-27 HKT
发布时间：02:08 2026-01-27 HKT
发布时间：02:08 2026-01-27 HKT
土瓜湾发生酒驾案。周二（27日）凌晨零时许，一辆私家车沿马头围道向九龙城方向行驶，驶至近土瓜湾道交界时，私家车怀疑失控冲前，先撞毁路旁铁栏，再铲上行人路，最终撞向一铁栏才告停下，期间更撞毁一支禁区指示牌。有途经人士怀疑司机受困车内，立即报警求助。
消防及救护人员接报到场，协助男司机离开车厢。司机仅受轻伤，由救护车送往医院接受治理。
警方初步调查，为司机进行酒精呼气测试，消息指有人录得读数超过100度，远超法定上限。警方其后以涉嫌「酒后驾驶」将司机拘捕，警方正进行调查。
涉事的私家车车头严重损毁，碎片散落一地，安全气袋弹出；上址约8米铁栏被撞毁。
最Hit
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
15小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
巴度为了一匹马 舍同场四驹
2026-01-26 00:01 HKT