元朗沙洲里村仓库陷火海　多次传爆炸声　逾50居民紧急疏散

元朗发生火警。周一（26日）晚上约11时，屏厦路沙洲里村的一个仓库突然起火，火势迅速蔓延，消防处在短时间内接获超过20宗报案。现场一度传出爆炸声，火势逼近附近民居，超过50名居民需漏夜撤离至安全地方。

消防人员接报到场，并开喉进行灌救，救护人员亦奉召到场戒备，以防有伤者需要送院。

有附近居民拍下火警时的情况，可能仓库火势猛烈，有大量浓烟直卷半空。

消息指，现场为一个铁皮顶的货车维修中心，面绩超过2000呎，怀疑火警期间有「风煤樽」被火势波及引起爆炸，碎片一度飞出火场外。