Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗沙洲里村仓库陷火海　多次传爆炸声　逾50居民紧急疏散

突发
更新时间：00:20 2026-01-27 HKT
发布时间：00:20 2026-01-27 HKT

元朗发生火警。周一（26日）晚上约11时，屏厦路沙洲里村的一个仓库突然起火，火势迅速蔓延，消防处在短时间内接获超过20宗报案。现场一度传出爆炸声，火势逼近附近民居，超过50名居民需漏夜撤离至安全地方。

消防人员接报到场，并开喉进行灌救，救护人员亦奉召到场戒备，以防有伤者需要送院。

有附近居民拍下火警时的情况，可能仓库火势猛烈，有大量浓烟直卷半空。

消息指，现场为一个铁皮顶的货车维修中心，面绩超过2000呎，怀疑火警期间有「风煤樽」被火势波及引起爆炸，碎片一度飞出火场外。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
15小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
9小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
13小时前
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
影视圈
8小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
6小时前