18个月大女婴科大职员宿舍内跌倒 额头受伤一度昏迷 急救后清醒送院
更新时间：00:03 2026-01-27 HKT
科技大学职员宿舍周一（26日）晚上发生幼童受伤事故。晚上近10时，警方接获一名41岁妇人求助，指其18个月大的女儿在宿舍单位内意外跌倒，额头撞伤后一度失去知觉。
救护人员接报赶到，立即为女婴进行急救后苏醒，随后由救护车送往将军澳医院接受检查及治疗。
警方到场了解后，案件暂列作「有人意外受伤」处理。
