日本寄港「蜡笔」邮包藏私烟 海关监控递送拘41岁公司男董事

机场海关今日（1月26日）根据风险管理原则，抽验一票日本入口、报称为蜡笔的邮包。由于X光影像可疑，关员遂打开检查，起出400支私烟。海关税收罪案调查科跟进后，根据寄送资料监控递送，在尖沙咀一商厦收货地址，拘捕41岁本地收货男，为公司男董事，并于其办公室及身上再起出约130支同一品牌私烟。

海关税收罪案调查科调查主任颜令轩表示，涉案私烟约值2400元，应课税值约1800元。海关强调会根据不同层面，全方位打击堵截私烟。不论是网上订购、邮包递送、电话落单或街头贩卖，不论香烟数目多少，只要海关有理由相信为未完税香烟，定必果断执法。海关呼吁市民切勿为贪图微薄利益而负上刑责。