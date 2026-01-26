西环47岁父亲驾车时晕倒 11岁仔从旁控制近百米 惊险撞栏后停下
发布时间：21:36 2026-01-26 HKT
西环坚尼地城发生惊险交通意外。今日（1月26日）傍晚6时许，一名47岁姓许男司机，正驾车接载11岁儿子，并沿城西道西行。至近卑路乍湾公园时许男晕倒，私家车继续沿山市街行驶，许子从旁尝试控制，期间至近吉席街交界撞到一部七人车。随后私家车再继续行驶近百米，至石山街交界撞到防撞栏才停下。
事件中私家车车头受损，七人车则车尾凹陷，所幸没有波及其他途人。救护员其后接报赶至，将昏迷男司机送院抢救。目前警方仍在调查意外。
