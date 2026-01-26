沙田第一城锤头跌落楼幸无人伤 警拘外墙水管工

沙田得利街4号沙田第一城，今日（1月26日）早上11时许保安报案，指怀疑有锤仔从一楼宇高处堕下。警员到场初步调查后，相信有一个长约10厘米的锤头，从上址一单位坠下，幸运无人受伤亦没有财物损毁。

警方其后一名45岁姓陈男子，涉嫌「容许物体自高处堕下」被捕。据悉他是一名外墙水管工人，正被扣查，案件由沙田警区刑事调查队第一队跟进。