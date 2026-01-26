沙田第一城锤头跌落楼幸无人伤 警拘外墙水管工
更新时间：21:25 2026-01-26 HKT
发布时间：21:25 2026-01-26 HKT
发布时间：21:25 2026-01-26 HKT
沙田得利街4号沙田第一城，今日（1月26日）早上11时许保安报案，指怀疑有锤仔从一楼宇高处堕下。警员到场初步调查后，相信有一个长约10厘米的锤头，从上址一单位坠下，幸运无人受伤亦没有财物损毁。
警方其后一名45岁姓陈男子，涉嫌「容许物体自高处堕下」被捕。据悉他是一名外墙水管工人，正被扣查，案件由沙田警区刑事调查队第一队跟进。
最Hit
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
巴度为了一匹马 舍同场四驹
22小时前
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
10小时前