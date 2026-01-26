观塘商场包点舖起火 招牌阻碍防火闸落闸 网民忧虑消防安全

观塘成业街7号东广场一包点舖，上周六（1月24日）下午2时许，一名60多岁女子煮食期间，怀疑油温过热，导致平底镬抢火。网上片段所见，火警期间商场浓烟密布，火舌涌出店舖，有男子持小型灭火筒试图救火。最终警员到场时，火警已被救熄，事件中无人受伤，毋须疏散。警方消防调查后，相信火警没有可疑。片段亦显示，当时店舖起火期间，商场至少两道防火闸受招牌阻碍，无法顺利落闸

片段流传后引起网民纷纷忧虑消防隐患。据了解，消防今日下午曾到商场巡查，记者下午现场所见，防火闸上有「请勿阻塞防火闸」中英字眼告示，铁闸被收起，天花板有损毁痕迹，招牌之间空隙亦疑被改阔。包点舖则继续营业，但职员未愿提及火警。不少附近店舖职员也对消防装置安全表达忧虑，希望商场尽快解决。