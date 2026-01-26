中年妇用紧身衣走私$30万违禁针剂 遭深圳湾海关截获 罪成囚半年
2026-01-26
发布时间：19:46 2026-01-26 HKT
发布时间：19:46 2026-01-26 HKT
香港海关去年11月30日在深圳湾管制站离境大堂，截获一名55岁女旅客，经检查后发现她将660支药物针剂分别收藏于腰间及腿部，并以衣服作遮掩。这批针剂含有第一部毒药，约值30万元。涉案旅客今日（1月26日）在屯门裁判法院被裁定违反《进出口条例》，被判监禁6个月。
海关对判刑表示欢迎，监禁刑罚具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。海关呼吁，市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。
