首宗定罪跨境串谋贩毒｜央视曾曝犯罪全经过 香港男同党赴广州验货成破案关键

内地公安2017年破获的一宗特大跨境毒品走私案，其中两名在幕后遥控指挥的香港男子，涉串谋贩毒罪成，今日（1月26日）在香港高等法院被重囚34年及34年半， 为首宗定罪的跨境串谋贩毒案。翻查当年央视报道，该贩毒集团「公司化运作」且分工明确，公安调查后先后拘捕6人，包括香港男子周剑宗，并检获近300公斤冰毒。据悉，周男在内地被判囚15年后，透过视频指证，令两名身在香港的幕后操控者难逃法网。

案情指，广州公安接获线报后深入调查，发现该贩毒集团分工明确，由香港幕后人士出资，陆丰籍人士制毒，中间亦有专人负责运输、验货、储存毒品及通关出境等不同角色。当年2月11日，负责与上家交接及验货的周男，由香港抵达广州，随即被公安全天候跟踪。虽然周男不断更换酒店和路线，但仍躲不过公安监控。其后，公安在广州一茶叶市场，发现周男接触毒贩，完成验货后赶至广州火车站，公安便在他准备回港之际将其逮捕。

随之公安顺藤摸瓜，破获3个制毒藏毒据点，并拘捕其余涉案人士。当中，公安发现贩毒集团在河源深山养猪场制毒，利用浓烈气味作掩护；另外公安也在一个藏毒仓库内，揭发毒贩打算用13支掏空石柱掩饰毒品，并运用海盐测试，准备开辟海上走私通道。报道提及，案中检获冰毒近300公斤，相信成本约1000万元，若走私到澳洲等地，最高可赚一亿元，因此即使内地涉毒最高可判死刑，亦有人因庞大利润铤而走险。

据悉，周男在内地被判囚15年，经最高人民法院批准后透过视频作证，指证两名身在香港的幕后操控者。经审讯，法庭以涉案毒品数量庞大为由，以33年为量刑起点，再加刑至最终判决。香港警方强调，此案体现内地与香港在「一国两制」下司法协作的有效性，即使毒贩隐身幕后遥控，仍难逃法律严惩。