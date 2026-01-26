Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Threads骗徒声称送羽毛球拍 帖文广传下18岁仔被呃近$5万

突发
更新时间：15:58 2026-01-26 HKT
发布时间：15:58 2026-01-26 HKT

过去一周，警方接报至少274宗网购骗案，当中与社交平台Threads相关案件超过41宗，损失金额逾135万港元。其中，有骗徒在Threads上使用女性头像，以「免费赠送羽毛球拍」为名，诱使市民进入假冒网站并转账，一名18岁少年不虞有诈，最终损失达5万元。警方强调「世上没有免费午餐」，呼吁市民慎防。

警方今日（1月26日）在社交平台「守网者」公开骗徒的Threads帐户名称，呼吁市民慎防。截至下午3时，相关帐户仍可于Threads浏览，可见骗徒以女性头像吸引注意，并分别在上星期一及二（1月19及20日），发布两则相同诈骗帖文，均声称「有冇人要羽毛球拍㗎？店铺关咗，卖唔出，免费送俾有需要嘅人」，然而当中没有任何具体店舖资讯及联络方法。

两则帖文在Threads广为流传，留言数目均过百，不少网民都表示有兴趣，询问何处，但骗徒坚持要求与网民私下联系。其中一名18岁少年不虞有诈私讯对方，骗徒声称会经7-11便利店派送，并给予一个假冒便利店的钓鱼网站，声称是认证帐户（myship-711-com-tw-uitoq12 [.] top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544）。其后少年根据指示，分两次转账至骗徒个人户口。直至他收到银行通知被过数，始知被骗，最终他总共损失近5万港元。

警方强调，「世上没有免费午餐」，切勿轻信网上不明来历的赠送活动；若对方要求前往不明网站输入银行资料或转账作认证，极有可能是诈骗。市民如有怀疑，可向官方机构查询，亦可使用守网者网站内的「防骗视伏器」，或下载手机应用程式「防骗视伏App」，输入可疑网址以辨识风险。

