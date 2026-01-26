洪水桥两车争路 轻货两男遭铁棍殴脸淌血送院 警追缉私家车司机

天水围洪水桥新李屋村一公厕对开，今（26日）早上10时44分，姓吴（28岁）男子驾驶一部轻型货车到上址，其间与一名驾私家车的男子，因争路发生争执，其间私家车男司机以铁棍袭击吴男及姓张（28岁）轻货男乘客，两人报警求助，私家车司机逞凶后跳上车，往洪水桥方向逃去。

吴男的手、脸及咀受伤流血，而张男则鼻、眼及手脚伤，均清醒被送往屯门医院救治。警方将案件列袭击致造成身体伤害，交由元朗警区刑事调查队跟进，暂未有人被捕。警方正通缉一名年约40岁本地男子，案发时穿着蓝色上衣、灰色短裤、白色鞋，戴黑色鸭咀帽。



