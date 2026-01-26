天水围两车争路酿血案 轻货两男遭铁棍袭击淌血送院 警追缉私家车司机
更新时间：14:57 2026-01-26 HKT
发布时间：14:57 2026-01-26 HKT
发布时间：14:57 2026-01-26 HKT
今（26日）早上10时44分，天水围新李屋村一公厕对开，姓吴（28岁）男子驾驶一部轻型货车到上址，其间与一名驾私家车的男子，因争路发生争执，其间私家车男司机以铁棍袭击吴男及姓张轻货男乘客，两人报警求助，私家车司机逞凶后跳上车，往洪水桥方向逃去。
吴男的手、脸及咀受伤流血，而张男则鼻、眼及手脚伤，被送往屯门医院救治。警方将案件列袭击致造成身体伤害，交由元朗警区刑事调查队跟进，暂未有人被捕。警方正通缉一名年约四十岁本地男子，案发时穿着蓝色上衣、灰色短裤、白色短裤，戴黑色鸭咀帽。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT