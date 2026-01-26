车cam直击│大兴单车汉行人路落斜遭私家车撞弹 网民戏言：揸单车要立法绑安全带
更新时间：12:22 2026-01-26 HKT
发布时间：12:22 2026-01-26 HKT
发布时间：12:22 2026-01-26 HKT
今（26日）网上流传一段车CAM片段，片中所见一部私家车，由屯门大兴邨停车场驶出路口期间，一名男子踩着单车由行人路落斜，去到停车场口与私家车相撞，单车汉连人带车一度弹起再堕地，幸单车汉未几即起身，看似未有严重受伤，还走向私家车司机座位，片段自此便拍不到两人后续。
事实上，单车是在行人路行驶，并逆线落斜，影片上载后，不少网民留言矛头直指单车汉不对。「单车冲住落」、「行人路踩单车」、「司机应该望右，无留意左边有架单车逆线行驶」、「呢个出口，正常司机一直望右」、「单车自己落斜冲（冲）出嚟」、更有网民戏言「揸单车要立法绑安全带」。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT