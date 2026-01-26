车cam直击│大兴单车汉行人路落斜遭私家车撞弹 网民戏言：揸单车要立法绑安全带

今（26日）网上流传一段车CAM片段，片中所见一部私家车，由屯门大兴邨停车场驶出路口期间，一名男子踩着单车由行人路落斜，去到停车场口与私家车相撞，单车汉连人带车一度弹起再堕地，幸单车汉未几即起身，看似未有严重受伤，还走向私家车司机座位，片段自此便拍不到两人后续。

事实上，单车是在行人路行驶，并逆线落斜，影片上载后，不少网民留言矛头直指单车汉不对。「单车冲住落」、「行人路踩单车」、「司机应该望右，无留意左边有架单车逆线行驶」、「呢个出口，正常司机一直望右」、「单车自己落斜冲（冲）出嚟」、更有网民戏言「揸单车要立法绑安全带」。