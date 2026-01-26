大围教友猝死｜死者生前任职食环署督察 署方：深感哀痛

大围文礼路10号一教会昨日（25日）发生教友猝死事件，一名42岁男教友被发现晕倒洗手间内，经送院抢救后不治。死者生前是食物环境衞生署督察，署方回应事件表示，对有同事离世深感哀痛，向其家属致以深切慰问，并会提供一切适切的支援。

事发的教会。资料图片

死者42岁姓何，据悉他与妻子结婚逾5年，居于荃湾，两人未有子女。事主生前任职食环署督察，曾向妻子提及需要轮班返夜，当时工作时间不稳定，并偶然会感到心口痛，但并没有求诊或检查。其后他已转回正常工作时间，毋须再轮班。

昨日早上约10时，何男与妻子吃过早餐后，一同到文礼路10号教会出席崇拜活动，期间何男报称肚痛不适，于是前往洗手间。惟何妻见他良久未返感到担心，于是四出寻人，讵料有教友发现何男晕倒于二楼男厕内，何妻见丈夫陷入昏迷，于是报警求助。其后救护人员到场，将何男送往沙田威尔斯亲王医院，惜终告不治。

何妻对丈夫突然离世，感到难以接受。她表示，丈夫过去不时打网球，身体一向表现得很健康，虽然「有时讲心口痛，但都系食啲成药」，未曾入院，也未做过身体检查。现时案件交由田心警区杂项调查队跟进，死因有待验尸进一步确定。