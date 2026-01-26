大埔晨运翁踩单车回家 冲灯过路遭私家车撞毙 70岁男司机疑超速被捕

今晨（1月26日）大埔发生致命交通意外。一名72岁老翁后骑单车返家，于汀角路大贵街路口疑冲红灯过路时，遭一辆怀疑超速的私家车撞飞，送院后不治。70岁男司机涉嫌危险驾驶导致他人死亡被捕，案件明日（1月27日）于粉岭裁判法院提堂。遗孀透露，其丈夫今早去「游早水」，怀疑是准备回家时遭遇意外。

事发于今早7时25分左右，大埔一部SUV私家车沿汀角路往大美督方向行驶， 至大贵街交通灯位时，撞到一名72岁踩单车男子。单车飞弹车头挡风玻璃，单车翁倒在车头3米外，头脚重创昏迷。救护员接报赶至，将单车翁送往大埔那打素医院，惜经抢救后不治。警方经调查后，拘控70岁姓李私家车司机，涉嫌危险驾驶导致他人死亡。

现场所见，私家车车头挡风玻璃破裂现大窿，车冚凹陷，单车更被撞至前后轮胎飞脱，其中一轮胎跌在私家车车尾，另一轮胎仍未寻回。私家车车头前3米遗下一滩血迹。而单车架则飞弹至血迹前30米外。另外，现场遗下鸭咀帽、环保袋、凉鞋及一袋衫裤，相信为死者物品。

据悉，当时马路虽为绿灯，但私家车超速驾驶，至大贵街行人过路处时，单车翁则疑「冲红公仔」由右至左过路，私家车收掣不及将单车翁撞飞。死者身高约1.8米，壮身材，居住颂雅苑，事发时身上没有任何身份证明文件，警方经调查后才确定身分。其妻子对意外不愿多谈，仅透露他们有子女，丈夫今早去「游早水」，怀疑是回家之际遭遇意外。

案件将于明日上午于粉岭裁判法院提堂。新界北总区交通部特别调查队正跟进案件，呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 3860与调查人员联络。意外期间，汀角路往大美督方向近大贵街的部分行车线封闭，交通繁忙。