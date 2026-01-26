大埔单车汉挨私家车撞昏迷送院亡 司机涉危驾被捕

今(26日)早上7时25分，一部SUV私家车沿大埔汀九路往大美督方向行驶， 至大贵街交通灯位时，撞到一名踩单车男子，单车飞弹车头挡风玻璃，男子倒在车头3米外重创，昏迷不醒，被送往大埔那打素医院，惜经抢救后不治。警方经调查后，拘捕私家车司机涉危险驾驶导致他人死亡。

现场所见，私家车车头挡风玻璃破裂现大窿，车冚凹陷，单车更被撞至前后轮胎飞脱，其中一轮胎跌在私家车车尾，另一轮胎仍未寻回。私家车车头前3米遗下一滩血迹。而单车架则飞弹至血迹前30米外。

现场为大发街的交通灯位行人过路处，据悉，私家车沿汀角路往大美督方向慢线行驶，当时为行车绿灯，驶至大贵街行人过路处时，单车由私家车车头右至左驶过，疑有人「冲红公仔」被私家车撞倒飞弹倒地。现场遗下鸭咀帽、环保袋、凉鞋，袋内放有个人衣裤，估计死者住在附近，事发时踩单车外出晨运。

运输署宣布，因交通意外，汀角路(往大尾笃方向)近大贵街的部分行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。