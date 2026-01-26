珍惜生命│土瓜湾12岁男童寓所内自缢 母亲揭发惜送院不治

土瓜湾发生涉儿童的自杀案件。周日（25日）晚上约11时，警方接获一名妇人报案，指其12岁儿子在土瓜湾美景街安福大厦寓所内上吊。

救援人员接报赶至，随即为男童进行急救，并将其送往伊利沙伯医院抢救，惟最终证实不治。警方正调查事件原因，案件暂列作「自杀」跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk