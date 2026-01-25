警办东九龙动物嘉年华吸引逾1800人参与 人宠携手推广爱护动物及禁毒防骗讯息

东九龙总区防止罪案办公室今日（25日）在观塘海滨活动空间01举办「第五届东九龙动物嘉年华」吸引逾1800名市民、学生及家庭参与。现场不少参加者携同宠物到场，共同投入活动，气氛愉快融洽，体现了社区人宠共融的精神。

警方自2011年10月起推行「动物守护计划」，其后拓展为「动物守护・社区大使计划」，联同多个相关政府部门、专业机构、大学院校及动物关注团体，从教育、宣传、情报及调查四方面致力打击残酷对待动物行为。是次嘉年华作为该计划的社区推广活动之一，旨在向市民传递爱护动物及尊重生命的讯息。

东九龙总区指挥官谢翠恩在典礼上致辞，感谢各合作机构及社区人士的支持。她指出，爱护动物与维护社区安全信念相通，均建基于尊重生命和履行责任。她强调，禁毒与防骗工作对社区安全至关重要，呼吁市民提高警觉，共同维护社区和谐。

活动以「护动・禁毒・防骗」为主题，今次嘉年华结合教育与互动，点环节包括「动物老BEST」摄影展，展示学生作品以传递爱护动物讯息；「宠爱阁」学校的学生大使带同学校饲养的动物，亲身向市民讲解守护动物的重要性；警犬队执勤演示让市民了解警犬工作；动物领养摊位推广负责任饲养观念。现场亦有多个关心动物福祉及推动人宠共融的机构参与，透过展览及互动环节传递讯息。

活动亦同步推广防骗及禁毒信息，设有互动教育摊位，以游戏方式加深市民对防罪、禁毒及防骗的认识，提升社区安全意识。现场另设宠物同乐区及打卡位，让市民与宠物共度愉快时光；学生话剧及舞蹈表演增添欢乐气氛，共同营造友善共融的社区环境。