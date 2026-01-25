旺角建兴大厦凤姐遇劫 男贼扮嫖客叉颈抢千元

旺角发生抢劫案。今日（25日）下午4时许，警方接获一名46岁女子报案，指在亚皆老街52至54号建兴大厦一单位内，遭一名男子持利器劫走1400元现金。警方接报到场，发现疑犯已逃去无踪，随即在附近兜截可惜没有发现。至于女事主则没有受伤，毋须送院。

据了解，上址为「一楼一」，事发时事主听到门钟声于是开门，初时疑犯先给予500元，她不虞有诈让对方入内，疑犯入屋后，立即向事主叉颈及用利器指吓。疑犯抢回500元后，再从事主的袋中掠走900元现金，夺门而去，案件交由旺角警区刑事调查队第八队跟进。

警方到场调查。

警方到场调查。

旺角建兴大厦发生抢劫案。