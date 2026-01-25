消防两周末便装巡查覆查高风险楼宇 揭259项违规六成涉阻塞逃生途径

大埔宏福苑火灾引起社会广泛关注楼宇消防安全。消防处于去年12月23及24日，曾特别巡查全港132幢高风险商业大厦并执法，成效显著。为进一步巩固成果，消防处连续两个周末（1月16至18日，及1月23至25日）采取特别执法行动。其间，消防处派出便装人员，针对已识别的共36幢高风险目标大厦，加强突击巡查及覆查，持续跟进楼宇管理状况，防止火警危险再现。

消防处高级消防区长（楼宇改善策略及特别行动）黎健武表示，行动中人员发现259个违规事项，约六成涉及逃生途径被阻塞，其余有防烟门损坏或被楔开等。当中，70项被发出「消除火警危险通知书」，37项被直接检控，152项仍在跟进。消防举例，人员巡查发现有楼宇居民为贪方便，将杂物放在走火通道，或楔开防烟门以便搬运，一旦发生火警，将阻及市民逃生，浓烟亦会在大厦迅速蔓延，人员执法后情况大大改善。另外，消防也发现如大厦居民多数使用升降机出入，较少使用楼梯，其楼梯违规情况则较普遍，呼吁市民关注。

另外，消防处分区公众安全队透过宣传教育，例如摆设街站，联同当区政府部门、地区人士组织及关爱队等，进行消防安全探访及派发「防火三宝（灭火筒、灭火毡和独立火警侦测器）」，或举办消防安全实战工作坊，以加强市民防火意识。其中消防处分区副指挥官（九龙西）/公众安全冯景楠提到，九龙西（深水埗及旺角）一区域旧式商住楼宇高度密集，三无大厦及分间单位比例最高。当中，区内目标楼宇有约940幢，目标两年内完成巡查。

由于楼宇众多，分区公众安全队按小区规划形式，主动巡查小区内目标楼宇，收集及处理火警危险；其后整合区内火警风险地图，例如三无大厦或欠缺管理的楼宇；随之因应不同风险及管理状况投放更多资源再针对巡查，并透过地区力量协作重点宣传。

他举例，分区公众安全队去年3月31日成立后不久，去年4月人员便得知深水埗一幢「三无大厦」因欠缺管理，逃生通道被严重阻塞。人员遂执法及宣传教育双管齐下，以「消除火警危险通知书」要求业主清除阻塞物，同时即晚跨政府部门及关爱队派员探访居民及派发「防火三宝」，甚至安排少数族裔消防员及关爱队上楼，以提升居民应急准备知识。数日内，相关阻塞便已全部清除。人员亦会不定期返回大厦覆查，确保良好状况维持。

展望未来，消防处将持续对目标楼宇主动巡查及执法，由于是次行动便衣巡查成效较显著，因此会持续使用突击及便衣方法。另外，人员会针对高风险楼宇进行重点应急宣传及派发「防灾应急包」，并人员加强为地区关爱队队员提供应急准备训练，同时在地区建立消防安全文化。

