Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大围教会42岁男子晕倒洗手间 送院抢救惜不治

突发
更新时间：20:25 2026-01-25 HKT
发布时间：16:27 2026-01-25 HKT

大围文礼路10号一教会，今日（25日）早上11时许，一名42岁男子在洗手间晕倒，妻子大惊报案求助。救援人员到场，将男子送往威尔斯亲王医院抢救，惜最终不治，其死因有待验尸后确定。据了解，事主任职政府部门，与妻子结婚逾5年，未有子女，今日二人一同返教会出席崇拜活动，期间事主报称肚痛，于是离开去厕所。事主妻子见他久久未回，于是担心四出寻人，讵料发现他已昏倒厕所内。

何太对丈夫离世仍难以接受，她表示丈夫昨晚有肚痛，本身以为只是吃错东西，而「今朝仲好地地，突然之间肚痛去厕所，我都无为意」，约10多分钟后接到通知称有人在洗手间晕倒，她才赫然得知丈夫出事。何太提到，丈夫过去不时打网球，过往未有大碍未曾入院，也未做过身体检查，「有时讲心口痛，但都系食啲成药」。目前她们一家仍相当徬徨，正和教会商讨安葬事宜。

 

