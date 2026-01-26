辅警系列｜守护市民成肌肉记忆 车祸瞬间女警长舍身救人：穿上制服就要负责

「经历多年辅警工作及训练，一直将保护市民生命财产安全放于首位，这个意识早已潜移默化。」辅警警长林芳庭曾在大型公众活动中执行人群管理工作，其间一辆客货车突然失控直冲而至，她于危急一刻奋不顾身地迅速推开身旁的市民，成功避免事件造成严重伤亡，自己却不幸被车轮辗过导致受伤。这位舍身救人的女辅警日前接受《星岛》访问时表示，即使自己负伤，仍对当刻决定无怨无悔。

前年5月25日，维港上演多啦A梦无人机汇演，吸引大批市民及游客前往尖沙咀观赏，油麻地分区军装巡逻小队辅警警长林芳庭Alison当时站在马路中央的安全岛上，负责引导市民有秩序地横过马路，突然身后传来剧烈的撞击声音，她迅速转身，只见一辆客货车失控，迎面冲向安全岛。

「整个过程只有数秒，转身的一瞬间已经要立即作出反应，当刻只想到要让市民离开危险范围，尽量减低意外的严重性。」Alison回忆道，安全岛上约有10人，大部分是等待过马路的市民，她为保障市民安全，大声呼喊前方市民逃走，并于千钧一发之际用双手推开旁边的市民，避免他们被客货车撞倒，她却于混乱中走避不及，被车轮辗过左小腿，幸未有造成严重伤亡。

车辆冲上安全岛后停下，冒出大量白色浓烟，虽然有市民在事件中受伤，但有赖她的英勇举动，车祸未有造成严重伤亡。

不过，Alison不认为自己是「救人英雄」，因为18年的辅警生涯，一直将保护市民生命财产安全放于首位，当刻的反应仅是基于使命感和责任心，「可说是潜移默化、肌肉记忆，每当有危险，必须优先保护身边市民。」她强调，市民陷入危难之中，不会因为自己是「兼职」警察而袖手旁观，「穿上警察制服就要负上应有的责任，竭尽所能去保护市民，当然亦要顾及自身安全。」

她亦指，幸好意外未有造成严重伤亡，除了基于当刻的反应及时，亦有赖警方的人群管理和控制措施得宜，令安全岛上不会过度拥挤，「市民未必理解警方设置这么多限制，觉得『大家开开心心，何必封路赶人』，但事实上，所有安排都是由过去一次又一次的经验累积而成，我们不是刻意为难，而是希望用最严谨的措施保障所有人的安全。」

事后Alison收到时任警务处处长萧泽颐的赞赏信，对她的果断行动予以肯定，舍身救人之举亦成为同僚之间的佳话。谈及感受，她笑言即使受伤亦不后悔当刻的决定，即使让她重新选择，她同样也会挺身而出。当然，最希望是任何意外都不要发生，能与市民一起安心欣赏无人机表演，「能在关键时刻守护市民安全，固然开心，但我更希望大家可以平平安安，日后会加倍谨慎，尽力将各种潜在风险降到最低。」 记者 麦键泷