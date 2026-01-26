Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辅警系列｜守护市民成肌肉记忆 车祸瞬间女警长舍身救人：穿上制服就要负责

突发
更新时间：08:00 2026-01-26 HKT
发布时间：08:00 2026-01-26 HKT

「经历多年辅警工作及训练，一直将保护市民生命财产安全放于首位，这个意识早已潜移默化。」辅警警长林芳庭曾在大型公众活动中执行人群管理工作，其间一辆客货车突然失控直冲而至，她于危急一刻奋不顾身地迅速推开身旁的市民，成功避免事件造成严重伤亡，自己却不幸被车轮辗过导致受伤。这位舍身救人的女辅警日前接受《星岛》访问时表示，即使自己负伤，仍对当刻决定无怨无悔。

前年5月25日，维港上演多啦A梦无人机汇演，吸引大批市民及游客前往尖沙咀观赏，油麻地分区军装巡逻小队辅警警长林芳庭Alison当时站在马路中央的安全岛上，负责引导市民有秩序地横过马路，突然身后传来剧烈的撞击声音，她迅速转身，只见一辆客货车失控，迎面冲向安全岛。

「整个过程只有数秒，转身的一瞬间已经要立即作出反应，当刻只想到要让市民离开危险范围，尽量减低意外的严重性。」Alison回忆道，安全岛上约有10人，大部分是等待过马路的市民，她为保障市民安全，大声呼喊前方市民逃走，并于千钧一发之际用双手推开旁边的市民，避免他们被客货车撞倒，她却于混乱中走避不及，被车轮辗过左小腿，幸未有造成严重伤亡。

车辆冲上安全岛后停下，冒出大量白色浓烟，虽然有市民在事件中受伤，但有赖她的英勇举动，车祸未有造成严重伤亡。

不过，Alison不认为自己是「救人英雄」，因为18年的辅警生涯，一直将保护市民生命财产安全放于首位，当刻的反应仅是基于使命感和责任心，「可说是潜移默化、肌肉记忆，每当有危险，必须优先保护身边市民。」她强调，市民陷入危难之中，不会因为自己是「兼职」警察而袖手旁观，「穿上警察制服就要负上应有的责任，竭尽所能去保护市民，当然亦要顾及自身安全。」

她亦指，幸好意外未有造成严重伤亡，除了基于当刻的反应及时，亦有赖警方的人群管理和控制措施得宜，令安全岛上不会过度拥挤，「市民未必理解警方设置这么多限制，觉得『大家开开心心，何必封路赶人』，但事实上，所有安排都是由过去一次又一次的经验累积而成，我们不是刻意为难，而是希望用最严谨的措施保障所有人的安全。」

事后Alison收到时任警务处处长萧泽颐的赞赏信，对她的果断行动予以肯定，舍身救人之举亦成为同僚之间的佳话。谈及感受，她笑言即使受伤亦不后悔当刻的决定，即使让她重新选择，她同样也会挺身而出。当然，最希望是任何意外都不要发生，能与市民一起安心欣赏无人机表演，「能在关键时刻守护市民安全，固然开心，但我更希望大家可以平平安安，日后会加倍谨慎，尽力将各种潜在风险降到最低。」 记者 麦键泷

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
23小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
10小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
22小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
12小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
13小时前
英超｜曼联3：2阿仙奴升第四 枪手榜首优势收窄至4分。路透社
英超｜曼联3：2阿仙奴升第四 枪手榜首优势收窄至4分
足球世界
5小时前
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
股市
2小时前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
16小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
20小时前