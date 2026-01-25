油麻地平治遇查狂飙至何文田 男司机弃车逃逸 警车内检依托咪酯
发布时间：04:11 2026-01-25 HKT
西九龙总区冲锋队人员，今日（25日）凌晨约1时，在油麻地登打士街近渡船街设置路障截查，期间一辆白色平治私家车驶至。警员示意停车，但男司机未有理会，立即加速驶离。警员曾打破左边后座乘客座位玻璃窗制止，但仍未成功，遂展开追截行动。
涉事平治高速驶走，至何文田佛光街33号、香港房屋委员会总部对开时，男司机弃车朝东何文田配水库游乐场方向逃逸。
警方随后在车内检获怀疑毒品，包括依托咪酯（俗称「太空油」），其重量及价值仍有待点算。警方正调查事件，正追查司机下落。
