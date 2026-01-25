东九龙总区交通部执行及管制组特遣队联同东九龙冲锋队人员，周六（24日）晚上展开联合行动，于启德邮轮码头一带设置路障，调派无人机与地面的人员配合以打击非法改装车辆及非法赛车。

行动中，人员截查约四十辆怀疑涉及非法改装的私家车及电单车。经初步检验后，其中4辆私家车及6辆电单车怀疑经非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，已被扣留在九龙湾车辆检验中心作进一步检验。此外，人员亦向另外10辆涉事车辆发出欠妥车辆报告。

警派无人机助打击非法改装及赛车 东九龙扣查4私家车及6电单车。警方图片

警派无人机助打击非法改装及赛车 东九龙扣查4私家车及6电单车。警方图片

警派无人机助打击非法改装及赛车 东九龙扣查4私家车及6电单车。警方图片

警方呼吁驾驶人士切勿以身试法，并会继续在东九龙总区的违例黑点加强执法打击非法赛车及非法改装车辆，透过严厉交通执法行动以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。