锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治

突发
更新时间：08:50 2026-01-25 HKT
发布时间：01:22 2026-01-25 HKT

锦田发生致命交通意外。今日（25日）凌晨零时许，警方接获报案，指锦田公路近映河路一辆新界的士与私家车相撞，的士事后翻侧，司机及女乘客被困车内。

救援人员赶抵现场时，的士60岁姓郑男司机头部受伤幸清醒，而车上一名65岁姓庄女乘客被困车厢内陷入昏迷。消防员随即展开拯救行动，成功将女乘客救出。消息指，庄妇被救出时全身多处受伤，一度没有呼吸及脉搏。救护员即场为其进行急救，其后由救护车将她送往博爱医院抢救，惟延至凌晨1时45分终告不治；郑男事后亦被送往医院治理。

消息指，事发时涉事的士沿锦田公路往元朗方向行驶，当驶至上址准备右转入映河路期间，遭对面线往八乡方向行驶的一辆私家车拦腰撞向左边车身。由于撞击力猛烈，的士被撞至离地抛起，飞越路旁栏杆后翻侧在行人路上。

事件中，私家车25岁男司机左手受伤，清醒被送往博爱医院治理。私家车上一名20岁姓黎女乘客没有受伤，毋须送院。警方其后在距离现场约5米外的一个花槽内，发现一顶鸭舌帽、两个车牌及一把牛肉刀，经进一步调查后，私家车男司机及女乘客涉嫌管有攻击性武器被捕，正被扣留调查。

新界北总区交通部特别调查队第2队，以及元朗警区刑事调查队第12队正跟进调查案件。

