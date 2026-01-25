锦田的士被私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客昏迷送院

锦田发生严重交通意外。今日（25日）凌晨零时许，警方接获报案，指锦田公路近映河路一辆新界的士与私家车相撞，的士事后翻侧，司机及女乘客被困车内。

救援人员赶抵现场时，的士男司机仍然清醒，而车上一名女乘客被困车厢内陷入昏迷。消防员随即展开拯救行动，成功将女乘客救出。消息指，女乘客被救出时一度没有呼吸及脉搏，救护员即场为其进行急救，其后由救护车送往博爱医院抢救；男司机事后亦被送往医院治理。

的士被拦腰猛撞后翻侧。

私家车车头严重损毁。

现场检获一把牛肉刀。

的士司机受伤被送往医院救治。

消息指，事发时涉事的士沿锦田公路往元朗方向行驶，当驶至上址准备右转入映河路期间，遭对面线一辆私家车拦腰撞向左边车身。由于撞击力猛烈，的士被撞至离地抛起，飞越路旁栏杆后翻侧在行人路上。

事件中，私家车男司机保持清醒，私家车上一名女乘客没有受伤，事后离开现场。警方其后在距离现场约5米外的一个花槽内，发现一顶鸭舌帽、两个车牌及一把牛肉刀，已将相关物品检走作进一步调查，以厘清是否与案件有关。

警方正调查事故原因。