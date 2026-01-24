Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈家珮逆线行车｜亲自到警署录取口供 陈家珮承认：非常草率的驾驶决定

突发
更新时间：17:03 2026-01-24 HKT
发布时间：17:03 2026-01-24 HKT

新民党立法会议员陈家珮逆驾事件引起全城关注，今（24日）午4时50分，陈到港岛交通部自首录取口供，进入警署前对记者再次承认：「非常草率的驾驶决定，依家交通部外面，准备入报案室提交口供。」并指落完口供后会再次回应记者问题。

相关新闻：新民党议员陈家珮湾仔逆线行车 辩称赶开会深夜出po致歉认错 警方跟进事件

事发于昨（23日）晨8时许，陈驾驶一辆私家车在湾仔谢斐道逆线行驶，被网民拍下片段上载至社交平台，引来舆论哗然。陈家珮事后解释，原计划于早上8时许泊车后前往附近开会。她称自己等候一段时间，曾绕行回头观察，留意到有三辆消防车停在该路段，形容「消防员正在工作中。」

为免打断他们执行职务，她未有上前查询，但因赶时间开会，判断消防车短时间内不会驶离，而该停车场只有一个出入口，故马上驶进停车场」。她强调当时确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。

陈家珮深夜在社交平台出po向市民致歉。
昨晚11时35分，陈家珮深夜在社交平台出帖文，「向香港广大市民致歉」，并承认忽视道路规则，作出错误判断。贴文称：「今晨约八时，本人在驾驶期间忽视道路规则，作出错误判断。本人为此事深感歉意，并会作出反省，承诺日后严谨端正遵守规则。」

