尖沙咀谋杀案│7旬夫妇长期病患厌世 妻刺毙老夫被控谋杀周一提堂

突发
更新时间：15:49 2026-01-24 HKT
发布时间：15:49 2026-01-24 HKT

尖沙咀一对长期患病7旬夫妇，周四（22日）在柯士甸路近柯士甸道交界一酒店内，被发现夫死妇昏迷。警方经调查后，相信77岁男死者被妻以利刀刺死，73岁妻子刺夫后服安眠药自杀不遂，涉谋杀被捕。警方今日（24日）暂控73岁女子一项谋杀罪，案件将于26日上午在九龙城裁判法院提堂。

案件发生在周四（22日）下午4时许，当酒店职员清洁房间时，赫然发现一对年长夫妇昏迷，大惊报警求助。人员接报赶至，发现二人昏迷于房间内的床上，男子身上有刀伤，其妻则手持一把长23厘米生果刀，昏迷酒店房间床上，生果刀上有血迹。人员将两人送伊利沙伯医院抢救，其中7旬老夫证实不治，妻子经抢救后被送上病房。

警方其后交代案情指，案中夫妇于去年7月租住事发酒店，涉案房间约200呎，现场检获安眠药樽，另外两人有心脏病、肝病等病历。警方在酒店房间找到两封分别属死者和被捕人的遗书，遗书上均交代了自己患有长期病患，无法支持下去，于是寻死。

 

 

 

 

 

