警捣2毒品储存仓检市值$2000万大麻花 仓主兼派货男落网

运输司机利用驾驶货车之便，伪装物流公司职员，为贩毒集团偷运及派送毒品。警方经调查后于前日(22日)采取行动，突击搜查屯门一个工厦单位及元朗一间㓥房住宅，检获99.6公斤大麻花，市值2000万元，并以「贩运危险药物」罪拘捕一名45岁本地男子。

警方展示检获的大麻花。梁国峰摄

毒品调查科行动组3A队高级督察陈源勋讲述案情。梁国峰摄

毒品调查科行动组3A队高级督察陈源勋讲述案情时表示，该科经深入调查后，锁定一个贩毒集团，涉嫌利用屯门一个工厂大厦及元朗一间㓥房作为毒品储存仓。探员成功拘捕一名贩毒集团的骨干成员，以及突击搜查毒品储存仓，检获99.6公斤大麻花，市值超过2000万港元。被捕本地男子姓方(45岁)，报称运输业司机，正被扣留调查，稍后将被暂控贩运危险药物罪名，将于下周一（26日）在屯门裁判法院提堂。

警方相信今次行动已成功阻截一批毒品流入市面，对贩毒集团造成沉重打击。被捕男子在贩毒集团担任毒品储存仓的仓主，亦是派货员的角色，警方留意到被捕男子使用的轻型货车，车上有物流公司字眼，不排除有人乔装物流公司职员或司机，进行「假运货、真运毒」行为，意图增加警方侦查的难度。

警方重申贩毒是不归路，勿因一时之利而贩毒，而贩毒属于非常严重罪行，根据香港法例134章《危险药物条例》，一旦罪成定罪，最高可判罚款500万元及终身监禁。