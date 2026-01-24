赴新加坡22岁港女行李藏胡椒喷雾 涉违反《火器及弹药条例》被捕
发布时间：10:56 2026-01-24 HKT
机场警区昨日（23日）接报，指机场保安人员为出境旅客进行安全检查期间，发现有一件手提行李内藏有违禁物品，而该件手提行李属于一名打算前往新加坡的22岁本地女子。机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕该名女子，涉嫌违反《火器及弹药条例》。调查显示，该名女子涉嫌于其手提行李内藏有一枝怀疑胡椒喷雾。该女子已获淮保释候查。案件交由机场警区刑事调查队第一队跟进。
警方发现，有部份旅客因不同原因携带违禁物品，如伸缩棍、铁莲花、子弹壳或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年。市民切勿以身试法。
