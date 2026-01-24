坚尼地城豪宅屋苑遭醉汉误闯 警员接报到场带走
今日（23日）凌晨2时许，警方接获坚尼地城9A号屋苑保安报案指，发现一名可疑男子出现在屋苑内，怀疑他从外面爬墙闯入，有不轨企图。
警方派员到场，找到该名可疑男，发现他满身酒气，怀疑因醉酒经后门误闯屋苑，遂将他带走。案件列「发现可疑人」处理。
据悉，警方经调查后，放男子离去，并无进行拘捕。
