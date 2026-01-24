无人机配合锐眼计划CCTV 警方启德一带反罪恶高空巡逻拘4男
更新时间：04:41 2026-01-24 HKT
发布时间：04:41 2026-01-24 HKT
发布时间：04:41 2026-01-24 HKT
警队积极推动智慧警政，善用科技提升工作效率，警方表示，昨日（23日）在秀茂坪警区启德一带展开第二阶段「市区高空巡逻」计划，行动中成功拘捕四名男子。
据警方指，东九龙冲锋队联同机动部队人员及秀茂坪警区人员在启德一带，利用无人机配合「锐眼」计划所安装的闭路电视，透过地面人员的调配，覆盖地面及横街窄巷的盲点区域进行反罪恶巡逻。行动中，人员拘捕一名本地男子及三名内地男子，年龄介乎33至55岁，分别涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶时没有戴上认可防护头盔」、「在行人路上驾驶电单车」及「逾期居留」。该名本地男子已获准保释候查，而该三名内地男子将会被转交相关部门跟进。
警方称，无人机巡逻不仅能在短时间内覆盖广阔区域，更能有效监控复杂环境中的可疑活动，大幅提升行动的隐蔽性与灵活性。行动中，警方利用无人机配备的热成像侦测技术，密切监察地盘情况，并灵活调配人手应对。东九龙总区将继续推动科技应用，配合传统巡逻模式，全面加强打击罪案，确保社区安全。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT