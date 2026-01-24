警队积极推动智慧警政，善用科技提升工作效率，警方表示，昨日（23日）在秀茂坪警区启德一带展开第二阶段「市区高空巡逻」计划，行动中成功拘捕四名男子。

据警方指，东九龙冲锋队联同机动部队人员及秀茂坪警区人员在启德一带，利用无人机配合「锐眼」计划所安装的闭路电视，透过地面人员的调配，覆盖地面及横街窄巷的盲点区域进行反罪恶巡逻。行动中，人员拘捕一名本地男子及三名内地男子，年龄介乎33至55岁，分别涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶时没有戴上认可防护头盔」、「在行人路上驾驶电单车」及「逾期居留」。该名本地男子已获准保释候查，而该三名内地男子将会被转交相关部门跟进。

无人机配合锐眼计划CCTV 警方启德一带反罪恶高空巡逻拘4男。警方图片

警方称，无人机巡逻不仅能在短时间内覆盖广阔区域，更能有效监控复杂环境中的可疑活动，大幅提升行动的隐蔽性与灵活性。行动中，警方利用无人机配备的热成像侦测技术，密切监察地盘情况，并灵活调配人手应对。东九龙总区将继续推动科技应用，配合传统巡逻模式，全面加强打击罪案，确保社区安全。