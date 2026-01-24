大兴邨斩人｜60岁恶邻疑犯被控3项伤人罪　今早提堂

屯门大兴邨昨日（23日）发生持刀伤人案，涉事楼上楼下住户因冷气「倒汗水」问题长期积怨，最终演变成流血冲突，造成姓谢一家三口受伤。警方经调查后，暂控一名60岁姓谭男子三项伤人罪，案件今日（24日）上午在沙田裁判法院提堂。

案发于昨日（23日）早上约7时35分，13楼谢姓住户父亲准备带同10岁女儿外出上学时，疑遭楼上14楼谭姓男住户持菜刀突袭。谢父手指及膝部受伤，女童在尝试阻止时双手受伤；谢妻闻声赶至协助，前臂亦被割伤。其后多名邻居上前协助，合力夺去凶刀并制服疑犯。涉案双方多人受伤，连同疑犯手部受伤，一并送往屯门医院治理。

警方初步调查显示，事件源于长达约半年的邻里纠纷。谭男早前多次投诉楼下单位冷气向上吹，导致其单位出现「倒汗水」，双方屡次争执未果。其后谭男更被指钻穿地板，向楼下淋泼不明液体，谢家曾报警及向房屋署投诉，谭男亦一度因相关事件被捕及遭房署扣分处理，惟纠纷未见平息。

消息指，事发一刻闭路电视清楚拍下惊险过程，画面显示谭男突然从胶袋取出菜刀挥斩，谢父即时护女阻挡，并多次喝令女儿走开，避免她再受伤。走廊一带事后遗下斑斑血迹，场面震撼。

事件中，谢家三口同「挂彩」受伤，警方表示，疑犯被捕后已被暂控三项伤人罪，现正由屯门警区刑事调查队第一队跟进。