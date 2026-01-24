大兴邨斩人｜60岁恶邻疑犯被控3项伤人罪 今早提堂
更新时间：04:21 2026-01-24 HKT
发布时间：04:21 2026-01-24 HKT
发布时间：04:21 2026-01-24 HKT
屯门大兴邨昨日（23日）发生持刀伤人案，涉事楼上楼下住户因冷气「倒汗水」问题长期积怨，最终演变成流血冲突，造成姓谢一家三口受伤。警方经调查后，暂控一名60岁姓谭男子三项伤人罪，案件今日（24日）上午在沙田裁判法院提堂。
案发于昨日（23日）早上约7时35分，13楼谢姓住户父亲准备带同10岁女儿外出上学时，疑遭楼上14楼谭姓男住户持菜刀突袭。谢父手指及膝部受伤，女童在尝试阻止时双手受伤；谢妻闻声赶至协助，前臂亦被割伤。其后多名邻居上前协助，合力夺去凶刀并制服疑犯。涉案双方多人受伤，连同疑犯手部受伤，一并送往屯门医院治理。
警方初步调查显示，事件源于长达约半年的邻里纠纷。谭男早前多次投诉楼下单位冷气向上吹，导致其单位出现「倒汗水」，双方屡次争执未果。其后谭男更被指钻穿地板，向楼下淋泼不明液体，谢家曾报警及向房屋署投诉，谭男亦一度因相关事件被捕及遭房署扣分处理，惟纠纷未见平息。
消息指，事发一刻闭路电视清楚拍下惊险过程，画面显示谭男突然从胶袋取出菜刀挥斩，谢父即时护女阻挡，并多次喝令女儿走开，避免她再受伤。走廊一带事后遗下斑斑血迹，场面震撼。
事件中，谢家三口同「挂彩」受伤，警方表示，疑犯被捕后已被暂控三项伤人罪，现正由屯门警区刑事调查队第一队跟进。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT