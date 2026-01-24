珍借生命｜彩盈邨32岁男子堕楼 当场不治
更新时间：01:58 2026-01-24 HKT
发布时间：01:58 2026-01-24 HKT
发布时间：01:58 2026-01-24 HKT
今日（23日）傍晚近6时，牛头角彩盈邨盈乐楼发生堕楼事件。一名男住户由单位堕下，倒卧于大厦平台位置，惊动其他住客报案。
救护员接报赶至现场，经检验后证实事主已明显死亡。警方到场调查，确认死者为32岁姓陈男子。据了解，事主生前有情绪病纪录，现场未有检获遗书，警方将安排法医验尸，以确定确实死因，案件暂列作有人从高处堕下处理。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT