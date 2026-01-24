珍借生命｜彩盈邨32岁男子堕楼 当场不治

今日（23日）傍晚近6时，牛头角彩盈邨盈乐楼发生堕楼事件。一名男住户由单位堕下，倒卧于大厦平台位置，惊动其他住客报案。

救护员接报赶至现场，经检验后证实事主已明显死亡。警方到场调查，确认死者为32岁姓陈男子。据了解，事主生前有情绪病纪录，现场未有检获遗书，警方将安排法医验尸，以确定确实死因，案件暂列作有人从高处堕下处理。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk