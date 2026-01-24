珍惜生命｜扫管笏OMA OMA46岁男子烧炭亡　女友揭发惜返魂无术

昨晚（23日）约9时，扫管笏路108号屋苑OMA OMA发生烧炭事件。一名46岁姓林男子在其住所内昏迷，其女友发现异样后报警求助。

救护员接报到场，发现事主倒卧於单位其中一间房间内，旁边有一盘烧过的炭，经检验后证实事主已当场死亡。警方到场调查，未有在现场检获遗书，事主确实死因有待验尸后确定。

据了解，事主近日疑受金钱问题困扰，警方正就事件作进一步跟进。