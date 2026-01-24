Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门恒福花园单位起火逾百人疏散 父烧伤子吸入浓烟同送院  疑煮食抢火酿祸

突发
更新时间：01:42 2026-01-24 HKT
发布时间：01:42 2026-01-24 HKT

屯门昨晚（23日）发生住宅火警。晚上约7时40分，恒福花园1座一个高层单位突然起火，现场火势猛烈，浓烟涌出，大批住户自行疏散。

消防接报后赶抵现场，出动一队烟帽队及一条喉灌救，迅速将火势扑灭。事件中约150名住户需要疏散，秩序大致良好。

消息指，起火单位内一对父子受伤。34岁男住户当时正在煮食，期间怀疑抢火，火舌波及单位内其他易燃物品。他尝试自行扑救不果，左手被烧伤；其10岁儿子亦在单位内吸入浓烟感到不适。父子二人当时均清醒，由救护车送往屯门医院接受治理。

警方及消防经初步调查，相信火警与煮食时烧着易燃物有关，确实起火原因仍有待进一步调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
02:30
东张西望｜专屈赔偿「撞车党」肆虐 轻微碰撞遭天价索偿 多名车主沦为「行走的猪肉」被宰
突发
7小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动
01:29
王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动
影视圈
13小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
陈百祥开猛火力狂寸邓兆尊：佢老窦叻啫  列3点证双方级数有别  指买楼买法拉利不看价钱
陈百祥开猛火力狂寸邓兆尊：佢老窦叻啫  列3点证双方级数有别  指买楼买法拉利不看价钱
影视圈
8小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT