屯门恒福花园单位起火逾百人疏散 父烧伤子吸入浓烟同送院  疑煮食抢火酿祸

屯门昨晚（23日）发生住宅火警。晚上约7时40分，恒福花园1座一个高层单位突然起火，现场火势猛烈，浓烟涌出，大批住户自行疏散。

消防接报后赶抵现场，出动一队烟帽队及一条喉灌救，迅速将火势扑灭。事件中约150名住户需要疏散，秩序大致良好。

消息指，起火单位内一对父子受伤。34岁男住户当时正在煮食，期间怀疑抢火，火舌波及单位内其他易燃物品。他尝试自行扑救不果，左手被烧伤；其10岁儿子亦在单位内吸入浓烟感到不适。父子二人当时均清醒，由救护车送往屯门医院接受治理。

警方及消防经初步调查，相信火警与煮食时烧着易燃物有关，确实起火原因仍有待进一步调查。